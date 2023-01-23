СМИ: Венгрия передумала блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине
Венгрия приняла решение не блокировать следующий транш военной помощи Европейского Союза для Украины на 500 тысяч долларов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"В конце концов, Венгрия объявила сегодня во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что не будет блокировать следующий транш военной помощи ЕС Украине", - написал он.
Как сообщалось ранее, Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружение для Украины в размере 500 тысяч долларов.
Добавим, что вице-премьер-министр объяснила, как Украина работает над блокировками Венгрией решений ЕС.
Между тем, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов отметил, что Венгрия не сможет постоянно использовать право вето в совместных решениях ЕС.