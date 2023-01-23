У Пентагоні заявили, що США бачать успіхи ЗСУ під Кремінною
У Пентагоні заявили, що Сполучені Штати бачать успіхи українських військових у районі Кремінної, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення журналіста Джека Детча у Twitter.
"США спостерігають, як українські контрнаступи в районі окупованої Росією Кремінної досягають "деяких поступових успіхів", - заявив високопоставлений американський військовий чиновник", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Кремінна була окупована Росією у квітні 2022 року.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW заявили, що ЗСУ з боями просуваються до Сватового та Кремінної Луганської області.