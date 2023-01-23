В Пентагоне заявили, что США видят успехи ВСУ под Кременной

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в районе Кременной, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение журналиста Джека Детча в Twitter.

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов" , - заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.

Напомним, ранее аналитики ISW заявили, что ВСУ с боями продвигаются к Сватово и Кременной Луганской области.