В Пентагоне заявили, что США видят успехи ВСУ под Кременной
В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты видят успехи украинских военных в районе Кременной, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение журналиста Джека Детча в Twitter.
"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной Россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов", - заявил высокопоставленный американский военный чиновник.
Отметим, что Кременная была оккупирована Россией в апреле 2022 года.
Напомним, ранее аналитики ISW заявили, что ВСУ с боями продвигаются к Сватово и Кременной Луганской области.