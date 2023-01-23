Литва виділить 40 мільйонів євро для ЗСУ: на що підуть кошти

Уряд Литви у 2023 році виділять до 40 млн євро на підтримку Збройних сил України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter.

"Цього року Литва інвестує до 40 мільйонів євро на закупівлю для підтримки українських військових" , - написав він.

За його словами, кошти підуть на закупівлю антидронів, оптики, тепловізорів, безпілотників.

"Також 2 мільйони євро буде перераховано до Міжнародного фонду Британії для фінансування закупівель важкого озброєння" , - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литва має намір надати Україні обладнання для боротьби з дронами.

Крім того, раніше в Пентагоні озвучили особливості системи Vampire, які отримають ЗСУ.