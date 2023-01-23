Литва выделит 40 миллионов евро для ВСУ: на что пойдут средства

Правительство Литвы в 2023 году выделят до 40 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"В этом году Литва инвестирует до 40 миллионов евро на закупки для поддержки украинских военных" , - написал он.

По его словам, средства пойдут на закупку анти-дронов, оптики, тепловизоров, беспилотников.

"Также 2 миллиона евро будут перечислены в Международный фонд Британии для финансирования закупок тяжелого вооружения" , - добавил министр.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

Кроме того, ранее в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.