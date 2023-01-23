Заступник голови ОП Тимошенко написав заяву про звільнення – джерела
За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили проінформовані співрозмовники УП у складі РНБО.
За словами джерел, замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.
Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
У січні співрозмовники УП повідомляли, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника голови ОПУ.
Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.
Нагадаємо:
- Журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.
- Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.
- Також його критикували через політику у регіонах. Зокрема, посадовець з ОП займався регіональною політикою, що сприймалося як самопіар.