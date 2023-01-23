Заступник голови ОП Тимошенко написав заяву про звільнення – джерела

За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили проінформовані співрозмовники УП у складі РНБО.

За словами джерел, замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

У січні співрозмовники УП повідомляли, що найближчим часом Тимошенко може втратити посаду заступника голови ОПУ.

Також повідомлялося, що можуть звільнити кількох голів ОДА, що пов‘язані з Тимошенком.

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