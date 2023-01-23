Заместитель главы ОП Тимошенко написал заявление об увольнении – источники
По информации источников УП заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили информированные собеседники УП в составе СНБО.
По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
В январе собеседники УП сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может потерять должность заместителя председателя ОПУ.
Также сообщалось, что могут уволить нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.
Напомним:
- Журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.
- Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.
- Также его критиковали из-за политики в регионах. В частности, чиновник из ОП занимался региональной политикой, что воспринималось как самопиар.