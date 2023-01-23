Заместитель главы ОП Тимошенко написал заявление об увольнении – источники

По информации источников УП заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили информированные собеседники УП в составе СНБО.

По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В январе собеседники УП сообщали, что в ближайшее время Тимошенко может потерять должность заместителя председателя ОПУ.

Также сообщалось, что могут уволить нескольких глав ОГА, связанных с Тимошенко.

Напомним: