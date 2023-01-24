CNN: США та Ізраїль розпочали найбільші в історії військові навчання

США і Ізраїль почали наймасштабніші в історії спільні навчання, які, ймовірно, спрямовані на протистояння Ірану.﻿ Про це, з посиланням на CNN, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

"Навчання відбуваються на тлі високої напруженості у відносинах між США та Іраном. Адміністрація Байдена ввела санкції проти Тегерана після жорстокого придушення протестів у країні, внаслідок яких протестувальники були страчені. Переговори про нову ядерну угоду також зайшли в глухий кут" , - зазначає видання.

У навчаннях під назвою Juniper Oak візьмуть участь 100 американських літаків: винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники, які летітимуть разом з 42 ізраїльськими літаками.

Також до навчань залучена ударна група авіаносця ВМС США "Джордж Буш", яка охопить усі сфери ведення бойових дій включно з космічною і радіоелектронною боротьбою.

Крім того, в Juniper Oak буде задіяно майже 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 ізраїльських.

Видання зазначає, що ці навчання є чітким сигналом Ірану і підкреслюють міцність альянсу США та Ізраїлю.