CNN: США и Израиль начали крупнейшие в истории военные учения

США и Израиль начали самые масштабные в истории совместные учения, которые, вероятно, направлены на противостояние Ирану.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

"Учения проходят на фоне высокой напряженности в отношениях между США и Ираном. Администрация Байдена ввела санкции против Тегерана после жестокого подавления протестов в стране, в результате которых протестующие были казнены. Переговоры о новом ядерном соглашении также зашли в тупик" , - отмечает издание.

В учениях под названием Juniper Oak примут участие 100 американских самолетов: истребители, бомбардировщики и самолеты-заправщики, которые будут лететь вместе с 42 израильскими самолетами.

Также к учениям привлечена ударная группа авианосца ВМС США "Джордж Буш", которая охватит все сферы ведения боевых действий включая космическую и радиоэлектронную борьбу.

Кроме того, в Juniper Oak будет задействовано почти 6 500 американских военнослужащих и 1 100 израильских.

Издание отмечает, что эти учения являются четким сигналом Ирану и подчеркивают прочность альянса США и Израиля.