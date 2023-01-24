Ситуація на фронті на ранок 24 січня: інформація Генштабу

Минулої доби російські війська завдали 9 ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів. Противник здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, незважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, всі атаки противника були відбиті українськими захисниками" , - зазначили у відомстві.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів: Червонопопівка Луганської області; Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація залишається без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Обстріли з усього спектра артилерії зазнали районів населених пунктів Чернігівської та Харківської області, є загиблі серед мирних жителів.

На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Кремінна, Діброва та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямі вогневої поразки від ворожої артилерії, танків та мінометів зазнали райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Годин Яр, Клищіївка, Курдюмівка, Озарь.

На Авдіївському напрямку у ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, артилерії та мінометів у районах населених пунктів Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Ненудне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів, зокрема: Камишеваха на Донечині, а також Червоне, Гуляйполі, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонщині окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. В черговий раз обстріли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали районів населених пунктів Антонівка Херсонської області та Херсона.

"Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж стало практикою, що на передній край в основному вирушають мобілізовані російські військовослужбовці. У той час, коли професійні військові намагаються всіма способами залишатися в тилу" , - Зазначили в Генштабі.

За інформацією відомства, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил Росії.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Минулої доби українські захисники збили 2 ворожі літаки Су-25; вертоліт Ка-52; безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 3 райони зосередження окупантів та склад логістики.