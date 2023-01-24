Ситуация на фронте к утру 24 января: информация Генштаба

За прошедшие сутки российские войска нанесли 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Враг продолжает вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника были отражены украинскими защитниками" , — отметили в ведомстве.

На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Черниговской и Харьковской области, есть погибшие среди мирных жителей.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов претерпели районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озарян Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсону.

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, что на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу" , — отметили в Генштабе.

По информации ведомства, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки украинские защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения оккупантов и склад логистики.