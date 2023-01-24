Розвідка Британії: Сенс кадрових змін в армії РФ

Генерал-полковник Міхаіл Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показує розбіжності у російському керівництві.﻿ Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, повідомляє Європейська правда.

"Теплінський був офіцером, відповідальним за відносно успішне виведення російських військ із західних районів Дніпра в листопаді 2022 року, і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир. Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії" , - йдеться у повідомленні.

Існує реальна можливість, що його відставці сприяли дебати щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: їх часто використовували для утримання наземних позицій, що зазвичай мала б робити механізована піхота.