Кабмін призначив наглядову раду Нафтогазу

Кабмін призначив наглчдову раду Нафтогазу: увійшли представники держави та незалежні члени, повідомляє UBR.

Уряд призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", зокрема двох від держави, чотирьох – незалежних.

Так, державу представляє заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра з питань енергетики Наталія Бойко. Також до складу увійшли Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Хейден, Маріно Ентоні, Хуквей Річард.

Останні чотири мають такий досвід роботи: