Кабмін призначив наглядову раду Нафтогазу
Кабмін призначив наглчдову раду Нафтогазу: увійшли представники держави та незалежні члени, повідомляє UBR.
Уряд призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз", зокрема двох від держави, чотирьох – незалежних.
Так, державу представляє заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма та радниця прем'єр-міністра з питань енергетики Наталія Бойко. Також до складу увійшли Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Хейден, Маріно Ентоні, Хуквей Річард.
Останні чотири мають такий досвід роботи:
- Анфіннсен Тор Мартін (Норвегія) – 31 рік досвіду у норвезькій державній видобувній компанії Equinor (Statoil), є старшим радником у консалтинговій компанії Boston Consulting Group, членом наглядових рад 5 компаній, у тому числі міжнародного енерготрейдера Danske, Eurogas, газової електростанції Dublin Bay;
- Маріно Ентоні (США, Канада) – 38 років досвіду у видобутку нафти та газу, з 2012 року – виконавчий директор, а з 2016 року – президент та гендиректор міжнародної компанії з розвідки та видобутку Vermilion Energy, працював у наглядових радах 6 компаній;
- Хуквей Річард (Великобританія) – 37 років досвіду у трейдингу вуглеводнів та фінансах, з них 33 роки у компанії BP, також працював у раді директорів французької компанії з атомної генерації EDF, є членом наглядових рад світової компанії зі зберігання нафтопродуктів Royal Vopak NV, роздрібної енергетичної компанії Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії (UKAEA);
- Людо ван дер Хейден (Бельгія) – вчений і викладач стратегії та корпоративного управління, в тому числі і в Єльському університеті, є членом наглядової ради 5 компаній та бізнес-асоціацій, має понад 20 років безперервної співпраці з нафтогазовими компаніями.