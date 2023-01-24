Кабмин назначил наблюдательный совет Нафтогаза

Кабмин назначил набсовет Нафтогаза: вошли представители государства и независимые члены, сообщает UBR.

Правительство назначило членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", в частности, двоих от государства, четверых – независимых.

Так, государство представляет заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра по вопросам энергетики Наталья Бойко. Также в состав вошли Анфиннсен Тор Мартин, Людо ван дер Хейден, Марино Энтони, Хуквэй Ричард.

Последние четыре имеют такой опыт работы: