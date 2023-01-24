Кабмин назначил наблюдательный совет Нафтогаза
Кабмин назначил набсовет Нафтогаза: вошли представители государства и независимые члены, сообщает UBR.
Правительство назначило членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", в частности, двоих от государства, четверых – независимых.
Так, государство представляет заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра по вопросам энергетики Наталья Бойко. Также в состав вошли Анфиннсен Тор Мартин, Людо ван дер Хейден, Марино Энтони, Хуквэй Ричард.
Последние четыре имеют такой опыт работы:
- Анфиннсен Тор Мартин (Норвегия) – 31 год опыта в норвежской государственной добывающей компании Equinor (Statoil), является старшим советником в консалтинговой компании Boston Consulting Group, членом набсоветов 5 компаний, в том числе международного энерготрейдера Danske, Eurogas, газовой электростанции Dublin Bay Power;
- Марино Энтони (США, Канада) – 38 лет опыта в добыче нефти и газа, с 2012 года – исполнительный директор, а с 2016 года – президент и гендиректор международной компании по разведке и добыче Vermilion Energy, работал в набсоветах 6 компаний;
- Хуквэй Ричард (Великобритания) – 37 лет опыта в трейдинге углеводородов и финансах, из них 33 года в компании BP, также работал в совете директоров французской компании по атомной генерации EDF, является членом наблюдательных советов мировой компании по хранению нефтепродуктов Royal Vopak NV, розничной энергетической компании Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA);
- Людо ван дер Хейден (Бельгия) – ученый и преподаватель стратегии и корпоративного управления, в том числе и в Йельском университете, является членом наблюдательных советов 5 компаний и бизнес-ассоциаций, имеет более 20 лет непрерывного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями.