В Україні вперше зафіксовано новий штам коронавірусу "Кракен"

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення МОЗ.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу" , - йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, у порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що медики не фіксують на території України нові штами COVID.

Також глава МОЗ зазначав, що в Україні значно знизилася кількість госпіталізацій.