В Украине впервые зафиксирован новый штамм коронавируса "Кракен"

В Украине зафиксировали первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Минздрава.

"Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, не прошедшего курс вакцинации против коронавируса" , - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "Кракен" не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Однако, по сравнению с предыдущими штаммами, новый вид COVID-19 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID.

Также глава Минздрава отмечал, что в Украине значительно снизилось количество госпитализаций.