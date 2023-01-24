Зеленський спростував, що Україна пропонувала Лукашенку "пакт про ненапад"

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, спростував, що Україна нібито пропонувала режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка «пакт про ненапад», повідомляє Новое время.

"Усе, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте. Можу ще раз підкреслити, що Україна нападати на Білорусь не збирається і ніколи не збиралася, немає таких намірів" , — відповів глава держави на запитання BBC.

Він додав, що впевнений у тому, що більшість білорусів і білоруських військових не хочуть іти зі зброєю в Україну.

Раніше поплічник російського диктатора, самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українська влада пропонувала йому укласти «пакт про ненапад».

Прессекретар МЗС Олег Ніколенко після цього сказав, що країна-агресор Росія всіляко намагається втягнути Білорусь в безпосередню війну, і застеріг Мінськ від можливих агресивних планів.

"Зі свого боку підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі" , — наголосив він.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 21 січня назвав інформацію про можливу загрозу вторгнення Білорусі в Україну частиною російської психологічної операції. За його словами, про відсутність загрози з Білорусі свідчать чисельність ударного угруповання і готовність сил та засобів у країні.

23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки немає доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що в лютому 2023 року Росія може піти у новий великий наступ, зокрема з території Білорусі у напрямку Києва.