Зеленский опроверг, что Украина предлагала Лукашенко "пакт о ненападении"

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 января, опроверг, что Украина якобы предлагала режиму беларусского диктатора Александра Лукашенко "пакт о ненападении", сообщает Новое время.

"Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подчеркнуть, что Украина нападать на Беларусь не собирается и никогда не собиралась, таких намерений нет" , — ответил глава государства на уточняющий вопрос BBC.

Он добавил, что уверен в том, что большинство беларусов и беларусских военных не хотят идти с оружием в Украину.

Ранее приспешник российского диктатора, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить некий «пакт о ненападении».

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко после этого сказал, что страна-агрессор Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну, и предостерег Минск от возможных агрессивных планов.

"Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси" , — подчеркнул он.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 21 января назвал информацию о возможной угрозе вторжения Беларуси в Украину частью российской психологической операции. По его словам, об отсутствии угрозы из Беларуси свидетельствуют численность ударной группировки и готовность сил и средств в стране.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.