ЗМІ: На Рамштайні 12 країн погодилися поставити Україні танки Leopard 2

Представники 12 країн під час зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо Німеччина дасть свою згоду, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на українського чиновника.

За словами неназваного співрозмовника видання, окрім Польщі та Фінляндії, танки Україні також готові передати Іспанія, Нідерланди і Данія, але й вони чекають на згоду Німеччини, без якої коаліція країн не зможе почати діяти.

Джерело ABC News додало, що Leopard необхідні Україні зокрема через те, що її власні запаси боєприпасів для радянських танків закінчуються.

Танки Leopard 2 для України: що відомо

Після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн 20 січня Німеччина не ухвалила рішення про передачу ЗСУ танків Leopard, на яке чекали Україна та союзники, але представники країн, які мають німецькі Leopard, провели зустріч на полях Рамштайну.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, учасники зустрічі домовилися, що країни, які мають на озброєнні Leopard 2, можуть розпочинати навчальні курси для українських танкових екіпажів.

До цього президент Володимир Зеленський казав, що низка країн (Польща, Фінляндія, Іспанія, Португалія та інші) готові поставити Україні Leopard 2 і чекають лише на дозвіл Німеччини, яка має схвалити їх реекспорт.

Польський президент Анджей Дуда 11 січня першим оголосив, що ЗСУ отримають роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не виключає створення коаліції з країнами, які готові передати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не схвалить їх постачання.

За даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні "значної кількості" танків Abrams M1 за домовленістю з Німеччиною, яка паралельно оголосить про передачу частини своїх Leopard і схвалить постачання танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.

Британський прем'єр Ріші Сунак раніше пообіцяв передати Україні 14 танків Challenger 2, що робить Велику Британію першою західною країною, яка постачатиме важкі танки для Сил оборони України.