СМИ: На Рамштайне 12 стран согласились поставить Украине танки Leopard 2

Представители 12 стран во время встречи в формате Рамштайн 20 января согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 немецкого производства, если Германия даст свое согласие, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского чиновника.

По словам неназванного собеседника издания, кроме Польши и Финляндии, танки Украине также готовы передать Испания, Нидерланды и Дания, но и они ждут согласия Германии, без которого коалиция стран не сможет «приступить к этому вопросу».

Источник ABC News добавил, что Leopard необходимы Украине в том числе из-за того, что ее запасы боеприпасов для советских танков истощаются.

Танки Leopard 2 для Украины: что известно

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1 по договоренности с Германией, которая параллельно объявит о передаче части своих Leopard и одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.