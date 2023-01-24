Вчені перевели стрілки Годинника Судного дня через війну в Україні

Вчені пересунули стрілку символічного Годинника Судного дня на 10 секунд вперед. Тепер до кінця світу лишається 90 секунд, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заснований Альбертом Ейнштейном американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists ("Вісник вчених-атомників").

Повідомляється, що так близько до глобальної катастрофи людство ще не наближалося.

Основною причиною переведення годинника вчена рада журналу називає напад Росії на Україну і загрозу ядерної війни, яку він несе. Серед інших причин - зміна клімату, біологічні явища та зловживання технологіями.

"Найгірше те, що ледь завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадкова, навмисна чи через прорахунок - є страшним ризиком. Можливість того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою".

Що передувало:

Починаючи з 2019 року стрілки Годинника Судного дня пересунулись на 30 секунд вперед. Тоді на них було 2 хвилини до кінця світу.