Ученые перевели стрелки Часов Судного дня из-за войны в Украине

Ученые передвинули стрелку символических Часов Судного дня на 10 секунд вперед. Теперь до конца света остается 90 секунд, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил основанный Альбертом Эйнштейном американский журнал Bulletin of the Atomic Scien﻿﻿tists ("Вестник ученых-атомщиков").

Сообщается, что так близко к глобальной катастрофе человечество еще не приближалось.

Основной причиной перевода часов ученый совет журнала называет нападение России на Украину и угрозу ядерной войны, которую оно несет. Среди других причин - изменение климата, биологические явления и злоупотребление технологиями.

"Хуже всего то, что едва завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта - случайная, преднамеренная или из-за просчета - является страшным риском. Возможность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высокой".

Что предшествовало:

Начиная с 2019 года стрелки Часов Судного дня передвинулись на 30 секунд вперед. Тогда на них было 2 минуты до конца света.