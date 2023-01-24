NYT: Пентагон вшестеро збільшить виробництво артснарядів для України

Виробництво 155-міліметрових снарядів в США, які так потрібні Києву, зросте до 90 000 на місяць, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами видання, Пентагон намагатиметься збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років.

Згідно зі звітом американської армії, зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною "найагресивнішої модернізації за майже 40 років" оборонно-промислової бази США.

Нові інвестиції у виробництво артилерії для Сполучених штатів наразі є частково поступкою реальності, адже у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої, проте високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами.

За даними NYT, до повномаштабного вторгнення Росії в Україну, виробництво 14 400 некерованих снарядів армією США на місяць було достатнім для американської армії. Але потреба забезпечити збройні сили Києва спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб вони могли виробляти 90 000 або й більше снарядів на місяць.

Рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів, проте Україні цього витрачає лише на два дні.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, в мережі з'явилась інформація, що США готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.