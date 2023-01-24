NYT: Пентагон в шесть раз увеличит производство артснарядов для Украины

Производство 155-миллиметровых снарядов в США, которые так нужны Киеву, вырастет до 90 000 в месяц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам издания, Пентагон постарается увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на 500 процентов в течение двух лет.

Согласно отчету американской армии, усилия, включающие расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной модернизации за почти 40 лет" оборонно-промышленной базы США.

Новые инвестиции в производство артиллерии для Соединенных штатов являются частично уступкой реальности, ведь в то время, как Пентагон сосредоточился на ведении войн с помощью небольшого количества более дорогого, однако высокоточного оружия, Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

По данным NYT, до полномасштабного вторжения России в Украину производство 14 400 неуправляемых снарядов армией США в месяц было достаточным для американской армии. Но потребность обеспечить вооруженные силы Киева побудила руководителей Пентагона утроить производственные планы в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

Решение армии расширить производство артиллерии является самым четким свидетельством того, что США планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Ранее западные СМИ сообщали, что США за месяц производят 14 тысяч снарядов, однако Украина этого тратит всего на два дня.

Напомним, сегодня, 24 января, в сети появилась информация, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.