Мороз до -12, туман та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні.

Сьогодні, 25 січня, вночі очікується мінусова температура. До того ж, у деяких регіонах можливий туман та ожеледиця, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується.

Вночі та вранці у західних регіонах місцями туман, а на дорогах місцями ожеледиця.

Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу. При цьому вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, вдень від 2° до 3° тепла. У столиці вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.