Держдеп: Корупція в Україні не пов'язана з допомогою США

Звинувачення в корупції та нещодавні відставки в українському уряді не стосуються військової та гуманітарної допомоги, яку надає США﻿. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс із посиланням на The New York Times, повідомляє Ділова столиця.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні" , – сказав він.

Також Прайс додав, що наразі адміністрація Джо Байдена "не знає про будь-які зловживання з американською допомогою".

"Існують виклики, пов'язані з нинішньою ситуацією, в якій наші українські партнери перебувають в епіцентрі жорстокої атаки з боку РФ. Але ми серйозно ставимося до цього зобов'язання, і ми маємо можливості вживати заходи для забезпечення такої звітності" , – заявив він.

За словами Прайса, США вітають "швидкі і рішучі дії" Зеленського та значні зусилля з протидії корупції та притягнення до відповідальності чиновників, коли вони "не виконують обов'язки, які на них покладені".