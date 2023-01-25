Госдеп: Коррупция в Украине не связана с помощью США

Обвинения в коррупции и недавние отставки в украинском правительстве не касаются военной и гуманитарной помощи, оказываемой США﻿. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс со ссылкой на The New York Times, сообщает Деловая столица.

"Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности за обеспечение надлежащего надзора за всеми формами американской помощи, которую мы оказываем Украине" , – сказал он.

Также Прайс добавил, что в настоящее время администрация Джо Байдена "не знает о каких-либо злоупотреблениях с американской помощью".

"Существуют вызовы, связанные с нынешней ситуацией, в которой наши украинские партнеры находятся в эпицентре жестокой атаки со стороны РФ. Но мы серьезно относимся к этому обязательству, и мы имеем возможность принимать меры по обеспечению такой отчетности" , – заявил он .

По словам Прайса, США приветствуют "быстрые и решительные действия" Зеленского и значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению к ответственности чиновников, когда они "не выполняют возложенные на них обязанности".