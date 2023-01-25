Зеленський ввів санкції проти Новинського та ще 9 церковників
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 24 січня про введення санкцій щодо екс-нардепа Вадима Новинського та ще 9 представників духовенства РПЦ та УПЦ МП.
Згідно з документом, санкції введено стосовно:
- Вадима Новинського – екс-нардепа, бізнесмена та клірика УПЦ МП,
- Павла Лебедя – намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП,
- Ростислава Швеця - так званого "митрополита Сімферопольського та Кримського Російської православної церкви",
- Костянтина Чернишова – так званого "єпископа Бахчисарайського, вікарія Сімферопольської єпархії Російської православної церкви",
- Олександра Овсяннікова - так званого "єпископа Джанкойського і Раздольненського Російської православної церкви, керуючого Джанкойською єпархією",
- Олександра Таранова – так званого "архієпископа Ровеньківського та Свердловського Російської православної церкви",
- Олега Іванова – митрополита Ізюмського та Куп'янського Української православної церкви МП,
- Олексія Масленникова – єпископа Роменського та Буринського УПЦ МП,
- В'ячеслава Опанасенка – так званого "єпископа Коктебельського Російської православної церкви, вікарія Феодосійської єпархії",
- Володимира Удовенка – керуючого Феодосійською єпархією УПЦ МП, митрополита Платона.