Зеленський ввів санкції проти Новинського та ще 9 церковників

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 24 січня про введення санкцій щодо екс-нардепа Вадима Новинського та ще 9 представників духовенства РПЦ та УПЦ МП.

Згідно з документом, санкції введено стосовно: