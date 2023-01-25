Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 церковников

Президент Владимир Зеленский своим указом﻿ ввел в действие решение СНБО от 24 января о введении санкций в отношении экс-нардепа Вадима Новинского и еще 9 представителей духовенства РПЦ и УПЦ МП.

Согласно документу, санкции введены в отношении: