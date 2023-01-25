ГУР: Росіяни скоротили угруповання в Білорусі до 5800 військових

Наразі на території Білорусі перебуває 5800 російських військових, тижнем раніше контингент налічував близько 11 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скибіцький.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, у тому числі вже зайшла на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку" , - повідомив Скибіцький.

За його словами, зараз це зовсім інший контингент, який був на початку агресії. Зараз у Білорусі немає потужного авіаційного компонента, незважаючи на навчання. Крім того, там немає потужної ракетної компоненти, немає повітрянодесантних військ.

Скибицький повідомив, що наразі в Білорусі розташований один дивізіон "Іскандер", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

Раніше глава ДПСУ Сергій Дейнеко повідомляв, що на сьогодні кількість військ РФ на території РБ складає близько 11 тисяч військових.