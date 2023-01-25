ГУР: Россияне сократили группировку в Беларуси до 5800 военных
Сейчас на территории Беларуси находится 5800 российских военных, неделей ранее контингент насчитывал около 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.
"Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку", - сообщил Скибицкий.
По его словам, сейчас это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Сейчас в Беларуси нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение. Кроме того, там нет мощной ракетной компоненты, нет воздушно-десантных войск.
Скибицкий сообщил, что в настоящее время в Беларуси расположен один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.
Ранее глава ГПСУ Сергей Дейнеко сообщал, что на сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет около 11 тысяч военных.