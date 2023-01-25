ЗМІ: у Євросоюзі погодили продовження санкцій проти Росії

Посли країн-членів Європейського Союзу погодили продовження санкцій проти Росії ще на 6 місяців, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

"Посли ЄС офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС проти Росії ще на шість місяців" , — йдеться у повідомленні.

Крім того, дипломати схвалили негативну відповідь російському пропагандистському агентству RT та Сбербанку на їх запити про виключення із списку санкцій ЄС.

"Знак того, що хоча санкції ЄС проти Росії можуть і не змінити дій Москви зараз, вони, принаймні, заважають" , — констатував журналіст.

Як повідомлялось, за даними ЗМІ, Євросоюз запровадить 10-й пакет санкцій проти Росії до роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.