СМИ: в Евросоюзе согласовали продление санкций против России

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление санкций против России еще на 6 месяцев, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций ЕС против России еще на шесть месяцев" , — говорится в сообщении.

Кроме того, дипломаты одобрили негативный ответ российскому пропагандистскому агентству RT и Сбербанку по их запросам об исключении из санкционного списка ЕС.

"Знак того, что, хотя санкции ЕС против России могут и не изменить действий Москвы сейчас, они, по крайней мере, мешают" , — констатировал журналист.

Как сообщалось, по данным СМИ, Евросоюз введет 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.