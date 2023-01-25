Шольц виключив постачання Україні винищувачів і розміщення військ

Після рішення про постачання основних бойових танків в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц окреслив червоні лінії для подальшої військової підтримки нашої країни перед російською агресією, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

Виступаючи у Бундестазі, Шольц виключив постачання бойових літаків або розгортання наземних військ.

"Я дуже рано дав зрозуміти, що мова не йде про бойові літаки, і я повторюю те ж саме тут" , - сказав він.

Коли незабаром після початку війни обговорювалося питання про безпольотні зони, він і президент США Джо Байден заявили:

"Ми не будемо цього робити".

"І нічого в цьому відношенні не змінилося, і нічого не зміниться" , - заявив Шольц.

"За жодних обставин ми не відправимо наземні війська. Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Досі цього не було і не буде в майбутньому. І всі можуть на це покладатися" , - наголосив він.

"Це те, що було сказано з самого початку, не лише мною, але й американським президентом. І разом ці слова повинні, напевно, мати велику вагу".

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Нагадаємо, після повідомлень ЗМІ про те, що Україна отримає танки Leopard 2 від Німеччини й M1 Abrams – від США глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що друзі України "взяли в роботу" постачання літаків F-16.