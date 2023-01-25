Шольц исключил поставки Украине истребителей и размещение войск

После решения о поставках основных боевых танков в Украину канцлер Германии Олаф Шольц очертил красные линии для дальнейшей военной поддержки нашей страны перед российской агрессией, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

Выступая в Бундестаге, Шольц исключил поставки боевых самолетов или развертывание наземных войск.

"Я очень рано дал понять, что речь не идет о боевых самолетах, и я повторяю то же самое здесь" , - сказал он.

Когда вскоре после начала войны обсуждался вопрос о бесполетных зонах, он и президент США Джо Байден заявили:

"Мы не будем этого делать".

"И ничего в этом отношении не изменилось, и ничего не изменится" , - заявил Шольц.

"Ни при каких обстоятельствах мы не отправим наземные войска. Я сказал, что не будет прямого участия солдат НАТО в войне в Украине. До сих пор этого не было и не будет в будущем. И все могут на это полагаться" , - подчеркнул он.

"Это то, что было сказано с самого начала, не только мной, но и американским президентом. И вместе эти слова должны, наверное, иметь большой вес".

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2 и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Напомним, после сообщений СМИ о том, что Украина получит танки Leopard 2 от Германии и M1 Abrams - от США глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16.