Швейцарія приєдналась до дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії

Федеральна рада Швейцарії в середу вирішила запровадити подальші санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого пакета, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Раніше міністерство економіки Швейцарії в межах своєї компетенції схвалило запровадження санкцій проти ще близько 200 фізичних та юридичних осіб. Тепер країна приєднається до решти заходів дев'ятого пакета санкцій ЄС.

Серед них – заборона на надання послуг у сфері тестування продукції, реклами, маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема товари подвійного призначення, товари для військово-технічних досліджень та розвитку сектора оборони і безпеки, а також товари, що сприяють зміцненню російського промислового потенціалу.

Крім того, заборону на експорт товарів для аерокосмічної промисловості буде розширено на двигуни для літаків і безпілотників. Так само будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

У листопаді, нагадаємо, Швейцарія також приєдналась до восьмого пакета санкцій ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.