Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии в среду решил ввести дальнейшие санкции против России, принятые Европейским Союзом в рамках девятого пакета, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

Ранее министерство экономики Швейцарии в пределах своей компетенции одобрило введение санкций против еще около 200 физических и юридических лиц. Теперь страна присоединится к остальным мерам девятого пакета санкций ЕС.

Среди них - запрет на предоставление услуг в сфере тестирования продукции, рекламы, маркетинговых исследований и социологических опросов, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товары двойного назначения, товары для военно-технических исследований и развития сектора обороны и безопасности, а также товары, способствующие укреплению российского промышленного потенциала.

Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности будет расширен на двигатели для самолетов и беспилотников. Так же будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

В ноябре, напомним, Швейцария также присоединилась к восьмому пакету санкций ЕС.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.