Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 танка Abrams

Адміністрація президента США Джо Байдена готує черговий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів доларів, до якого увійдуть 31 танк M1 Abrams, повідомляє Ділова столиця.

Про це американський лідер заявив під час пресконференції.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності… Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams" , — заявив він.

Байден підкреслив, що танки Abrams дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування.

"Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою знадобиться час і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації" , — додав він.

Американський лідер також повідомив, що США оголосять про виділення додаткових ресурсів та засобів у наступні тижні та місяці.

Зазначимо, M1 Abrams — це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав.

Цей танк даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 тонн. В ньому започатковані низки новаторських рішень, включаючи комп'ютерну систему управління вогнем і роздільне зберігання боєзапасу з використанням вишибних панелей.

Калібр і марка гармати в танку 105-мм M68A3, а починаючи з M1A1 вже йде 120-мм М256. Тип гармати нарізний (в M1A1 — гладкоствольний). Екіпаж — 4 осіб.

Фахівці зазначають, що рівень бронювання американської машини цілком можливо вважати кращим за Leopard 2A4.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, а також дозволити реекспорт іншим країнам.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина може надати Україні перші бойові танки "Leopard" приблизно через три місяці.