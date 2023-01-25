Байден официально объявил о передаче Украине 31 танка Abrams

Администрация президента США Джо Байдена готовит очередной пакет военной помощи для Украины, в который войдут 31 танк M1 Abrams, сообщает Деловая столица.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонительные способности… Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams" , — заявил он.

Байден подчеркнул, что танки Abrams очень сложны в управлении и эксплуатации, поэтому нужно обучать персонал и обеспечить материально-техническое обслуживание.

"Мы будем обучать украинских военных этому и как можно скорее начнем это делать. Чтобы поставить танки на поле боя, понадобится время и нужно приложить усилия, чтобы украинские военные были готовы к их эксплуатации" , — добавил он.

Американский лидер также сообщил, что США объявят о выделении дополнительных ресурсов и средств в следующие недели и месяцы.

Отметим, M1 Abrams — это основной боевой американский танк, серийно выпускаемый с 1980 года. Он стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Этот танк в настоящее время является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны. В нем начаты ряд новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Калибр и марка пушки в танке 105-мм M68A3, а начиная с M1A1 уже идет 120-мм М256. Тип пушки нарезной (в M1A1 — гладкоствольный). Экипаж — 4 человек.

Специалисты отмечают, что уровень бронирования американской машины вполне возможно считать лучше Leopard 2A4.

Напомним, в среду, 25 января, правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, а также разрешить реэкспорт другим странам.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Германия может предоставить Украине первые боевые танки "Leopard" примерно через три месяца.