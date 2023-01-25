Байден: Україна готується до здійснення контрнаступів

Президент США Джо Байден, оголошуючи про надання Україні понад 30 американських танків M1 Abrams, зазначив, що Україна готується до здійснення контрнаступів на тлі настання весни, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі в середу.

"З настанням весни українські сили готуються обороняти свою територію й готуються до додаткових контрнаступів для визволення своєї землі. Вони повинні мати змогу протидіяти тактиці й стратегії Росії, яка змінюється, в дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування й захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі" , – зазначив президент США.

Байден наголосив, що військова допомога України, спрямована на підтримку її здатності "давати відсіч російській агресії та захищати власний суверенітет і територіальну цілісність", стала "глобальним зобов’язанням".

"Сьогоднішнє оголошення доповнює важку працю й зобов’язання країн усього світу на чолі зі США, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Ось що це означає – допомогу Україні в обороні й захисті української землі. Це не загроза нападу на Росію. Загрози нападу на Росію немає. Якби російські війська повернулись у Росію, де їм і місце, цій війні було б покладено край" , – зауважив він.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.