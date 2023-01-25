Байден: Украина готовится к осуществлению контрнаступлений

Президент США Джо Байден, объявляя о предоставлении Украине более 30 американских танков M1 Abrams, отметил, что Украина готовится к осуществлению контрнаступлений на фоне наступления весны, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме в среду.

"С наступлением весны украинские силы готовятся оборонять свою территорию и готовятся к дополнительным контрнаступлениям для освобождения своей земли. Они должны иметь возможность противодействовать тактике и стратегии России, которая меняется, в очень краткосрочной перспективе. Им нужно улучшить способность маневрировать на открытом пространстве. Им нужны более устойчивые средства сдерживания и защиты от российской агрессии в долгосрочной перспективе" , - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что военная помощь Украине, направленная на поддержку ее способности "давать отпор российской агрессии и защищать собственный суверенитет и территориальную целостность", стала "глобальным обязательством".

"Сегодняшнее объявление дополняет тяжелый труд и обязательства стран всего мира во главе с США, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Вот что это означает - помощь Украине в обороне и защите украинской земли. Это не угроза нападения на Россию. Угрозы нападения на Россию нет. Если бы российские войска вернулись в Россию, где им и место, этой войне был бы положен конец" , - отметил он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.