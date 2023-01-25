Британія: Росія відстала, потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні

Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки Росія відстала, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду Британії.

Під час розмови прем’єр-міністр привітав рішення союзників оголосити про надання великих бойових танків і поінформував про непохитну підтримку України з боку Британії. Він також нагадав про його рішення пожертвувати ескадрилью танків Challenger 2 минулого тижня.

"Ці рішучі, колективні дії стануть каталізатором для інших країн, щоб наслідувати цей приклад" , - додав Сунак.

Він пояснив, що тепер коли зрозуміло, що Росія відстала, і є можливість для міжнародних партнерів прискорити зусилля для забезпечення тривалого миру для України потрібно посилити свою підтримку потрібно в найближчі тижні та місяці.

Усі лідери привітали тісну координацію військових поставок і згадали про спільні міжнародні дії по всьому спектру на підтримку України, а також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні провів розмову з партнерами щодо допомоги Україні.

Також Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.

Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.