Британия: Россия отстала, нужно ускорить усилия для помощи Украине

Сегодня, 25 января, премьер-министр Британии Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

В ходе разговора премьер-министр приветствовал решение союзников объявить о предоставлении крупных боевых танков и проинформировал о непреклонной поддержке Украины со стороны Британии. Он также напомнил о его решении пожертвовать эскадрилью танков Challenger 2 на прошлой неделе.

"Эти решительные, коллективные действия станут катализатором для других стран, чтобы последовать этому примеру" , - добавил Сунак.

Он объяснил, что теперь, когда понятно, что Россия отстала, и есть возможность для международных партнеров ускорить усилия для обеспечения длительного мира для Украины, нужно усилить свою поддержку нужно в ближайшие недели и месяцы.

Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и упомянули о совместных международных действиях по всему спектру в поддержку Украины, а также поддержали постоянную гуманитарную и экономическую поддержку Украины после продолжающихся неизбирательных и варварских нападений России на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, президент США Джо Байден сегодня провел разговор с партнерами о помощи Украине.

Также Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.