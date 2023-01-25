Словаччина готова передати Україні танки Т-72 і обговорює відправку МіГ-29

Словаччина готова передати Україні танки Т-72 та обговорює передачу літаків МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час брифінгу в Медіацентрі Україна—Одеса, повідомляє Новое время.

За словами міністра, на озброєнні Словаччини зараз 30 Т-72 і країна готова відправити їх Україні, якщо зможе отримати заміну від західних партнерів.

"Влітку 2022 року ми з Німеччиною домовилися, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 Леопардів. У грудні 2022 року ми отримали один танк. Очікуємо, що з березня ми отримуватимемо по два танки щомісяця, поки не отримаємо всі. Про передачу Леопардів Україні від Словаччини переговорів немає" , — уточнив він.

Коментуючи питання винищувачів МіГ-29, Надь заявив, що зараз це пріоритет Словаччини.

"З 1 жовтня Словаччина не використовує МіГ-29… Ми готові обговорити передачу цих літаків Україні, очікуємо на рішення уряду Словаччини" , — сказав він.

Надь також заявив, що Словаччина готова навчати українських пілотів літати на F-16, коли отримає їх від США.

Раніше Словаччина попросила Чехію та Польщу про допомогу в охороні свого повітряного простору, доки не отримає від США винищувачі F-16.