Словакия готова передать Украине танки Т-72 и обсуждает отправку МиГ-29

Словакия готова передать Украине танки Т-72 и обсуждает передачу самолетов МиГ-29, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь во время брифинга в Медиацентре Украина—Одесса.

По словам министра, на вооружении Словакии сейчас 30 Т-72, и страна готова отправить их Украине, если сможет получить замену от западных партнеров.

"Летом 2022 года мы с Германией договорились, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Леопардов. В декабре 2022 года мы получили один танк. Ожидаем, что с марта мы будем получать по два танка каждый месяц, пока не получим все. О передаче Леопардов Украине от Словакии переговоры не ведутся" , — уточнил он.

Комментируя вопрос о МиГ-29, Надь заявил, что сейчас это приоритет Словакии.

"С 1 октября Словакия не использует МиГ-29… Мы готовы обсудить передачу этих самолетов Украине, ожидаем решения правительства Словакии" , — сказал он.

Надь также заявил, что Словакия готова обучать украинских пилотов летать на F-16, когда получит их от США.

Словакия обратилась к Чехии и Польше за помощью в охране своего воздушного пространства, пока страна не получит от США истребители F-16.