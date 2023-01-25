Маляр: Інтенсивність боїв на Донбасі зростає, ворог намагається прорвати оборону
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інтенсивність боїв на Донбасі зростає, а росіяни посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, повідомляє Новое время.
"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Ідуть важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає", - написала вона в Telegram.
Маляр додала, що у росіян на Донбасі перевага у кількості бійців та озброєння, а наша перевага — у професіоналізмі військового командування та мужності воїнів.
"Шлях до нашої перемоги важкий", - підкреслила вона.
Раніше Генштаб повідомляв, що ворог продовжує наступ на Бахмутському напрямку і зазнає значних втрат, а на Лиманському та Авдіївському - безуспішно намагався наступати.