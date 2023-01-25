Маляр: Інтенсивність боїв на Донбасі зростає, ворог намагається прорвати оборону

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інтенсивність боїв на Донбасі зростає, а росіяни посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, повідомляє Новое время.

"Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Ідуть важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, зазнає значних втрат, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає" , - написала вона в Telegram.

Маляр додала, що у росіян на Донбасі перевага у кількості бійців та озброєння, а наша перевага — у професіоналізмі військового командування та мужності воїнів.

"Шлях до нашої перемоги важкий" , - підкреслила вона.

Раніше Генштаб повідомляв, що ворог продовжує наступ на Бахмутському напрямку і зазнає значних втрат, а на Лиманському та Авдіївському - безуспішно намагався наступати.