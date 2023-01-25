Маляр: Интенсивность боев на Донбассе растет, враг пытается прорвать оборону
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, а россияне усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, сообщает Новое время.
"Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов. Интенсивность боев растет", — написала она в Telegram.
Маляр добавила, что у россиян на Донбассе преимущество в количестве бойцов и вооружения, а наше преимущество — в профессионализме военного командования и мужестве воинов.
"Путь к нашей победе труден", — подчеркнула она.
Ранее Генштаб сообщал, что враг продолжает наступление на Бахмутском направлении и несет значительные потери, а на Лиманском и Авдеевском — безуспешно пытался наступать.