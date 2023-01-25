Зеленський: Маємо вийти на постачання літаків для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас.

Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни".

За словами Зеленського, після рішення партнерів України про надання танків ключове – швидкість та обсяг:

"Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки".

Президент вважає, що ми маємо сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.