Зеленський: Маємо вийти на постачання літаків для України
Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас.
Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни".
За словами Зеленського, після рішення партнерів України про надання танків ключове – швидкість та обсяг:
"Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки".
Президент вважає, що ми маємо сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.