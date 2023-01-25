Зеленский: Должны выйти на поставки самолетов для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас.

Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны".

По словам Зеленского, после решения партнеров Украины о предоставлении танков ключевое - скорость и объем:

"Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки".

Президент считает, что мы должны сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.