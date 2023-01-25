Зеленский: Должны выйти на поставки самолетов для Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас.
Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны".
По словам Зеленского, после решения партнеров Украины о предоставлении танков ключевое - скорость и объем:
"Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки".
Президент считает, что мы должны сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.