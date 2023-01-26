Сьогодні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади

Сьогодні в Україні – без опадів. У Києві – ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні слід очікувати вже наступного понеділка, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні скрізь без опадів. Вдень передбачається -2...+3" , – розповіла вона.

За словами Діденка, у столиці також буде сухо, вдень 0-2 градуси.

"Місцями ожеледиця" , - попередила вона.

За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже наступного понеділка.